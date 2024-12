Exposição encerra as celebrações dos 10 anos da Rede Compre de uma Mamãe no Via Verde Shopping

De 27 a 29 de dezembro, o Via Verde Shopping será palco da última exposição do ano da Rede de Empreendedorismo Materno do Acre – Compre de uma Mamãe. A Exposição Especial de Réveillon marca o encerramento do ano de celebrações dos 10 anos da Rede, que tem como propósito fortalecer o empreendedorismo materno e o consumo consciente no estado.

O evento contará com uma parceria especial do Procon, que estará presente para orientar tanto os consumidores quanto as empreendedoras participantes e lojistas do shopping. A equipe do Procon fornecerá materiais educativos e conscientizará sobre os direitos e deveres nas relações de consumo, abordando temas como qualidade no atendimento, práticas de consumo consciente e o cumprimento das obrigações legais pelos fornecedores.

Para Edmirk Herculano, fundadora da Rede Compre de uma Mamãe, o evento carrega um significado especial: “O Compre de uma Mamãe é muito mais do que uma exposição ou um grupo de empreendedoras. Somos mulheres e mães que lutam diariamente para sustentar nossas famílias por meio do empreendedorismo. Nossa Rede é uma causa, uma bandeira que promove o consumo consciente e valoriza a força materna no mercado.”

Durante a exposição, o público encontrará uma ampla variedade de segmentos, como vestuário, semijoias, artesanato e muito mais, ideais para celebrar a virada do ano. O evento acontece das 10h às 22h, seguindo o horário de funcionamento do shopping, oferecendo conforto e praticidade aos visitantes que desejam apoiar mães empreendedoras acreanas.

Não perca essa oportunidade de comprar com propósito, apoiar o empreendedorismo materno e fazer parte de um movimento que transforma vidas. Venha viver a força e a inspiração do Compre de uma Mamãe e celebre o Réveillon com produtos feitos com amor e dedicação.