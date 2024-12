Fafs programa início das últimas competições da temporada 24

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) divulgou nesta terça, 3, as tabelas dos Campeonato Sub-15, feminino, Sub-11, 13 e 21, no masculino, últimas competições da temporada de 2024.

“Vamos iniciar todos os torneios no sábado, dia 7. Felizmente conseguimos as datas necessárias e o Sub-21 vai fechar a temporada com a final no dia 30 deste mês”, afirmou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Número de equipes

Rafael do Vale destacou o bom número de equipes em todas as competições.

“Essa reta final acabou surpreendendo e esse crescimento é importante para a nossa modalidade. Temos uma projeção ainda melhor para 2025”, avaliou o dirigente.