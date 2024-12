Família assassinada em Paty é sepultada; ‘Muito difícil saber que você não está entre nós’, diz prima

A violência dos assassinatos do casal e da criança chocou os cerca de 29,6 mil moradores de Paty de Alferes. O município não está entre os mais violentos do Estado do Rio de Janeiro. Pelo contrário. O último assassinato ocorrido em Paty de Alferes havia sido registrado em julho. Antes do triplo homicídio, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), a cidade contabilizava apenas cinco assassinatos, desde o início de janeiro.