Família pede ajuda para achar jovem desaparecido em Rio Branco; bombeiros auxiliam nas buscas

A família do jovem de 26 anos, identificado como Marcos Douglas, pede ajuda para encontrar o rapaz, que está desaparecido desde o último domingo (31), na cidade de Rio Branco.

Segundo informações da mãe do jovem, ele mora com a avó e foi visto pela última vez no bairro Mocinha Magalhães, às margens do igarapé São Francisco.

Ainda de acordo com a mãe, Douglas, que tomava remédios controlados e teve um surto no dia do seu desaparecimento, saindo correndo em direção a uma área de mata, tomando rumo ignorado.

O Corpo de Bombeiros realiza buscas no igarapé são Francisco desde a segunda-feira (30). Na esperança de encontrar o filho com vida, a mãe realiza buscas na cidade e pede ajuda para quem tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Douglas.

Se alguém tiver alguma informação, ligue para a polícia, pelo 190, ou fale com a família pelo número (68) 99911-1011.