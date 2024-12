Fãs reagem à confirmação de show de Lady Gaga no Rio: “Vai fazer história”

Diversos fãs da cantora Lady Gaga, 38, usaram as redes sociais para celebrar a confirmação de seu show no Rio de Janeiro em 2025.

Na sexta-feira (20), Rodrigo Castro, subsecretário de Eventos e Relações Institucionais na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa da capital fluminense, antecipou a notícia nas redes sociais.

Embora não tenha detalhado quando a apresentação está prevista, internautas brasileiros ficaram eufóricos com a possibilidade de acompanhar a performance voz de “Poker Face” em terras brasileiras.

No X, antigo Twitter, o nome de Lady Gaga segue entre os assuntos mais comentados da plataforma neste domingo (22). Veja as reações:

Desde o mês de novembro, circula um rumor de que Gaga faria um megashow gratuito na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, em maio de 2025 — nos moldes do show realizado por Madonna em maio de 2024. Veja tudo o que já se sabe até o momento.

O boato da vinda da artista ao Brasil começou no X, antigo Twitter, após o prefeito Eduardo Paes (PSD) fazer suspense sobre o assunto.

Depois, Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, divulgou que teve acesso a informações de que o mesmo formato de contrato assinado por Madonna teria sido fechado pela prefeitura do Rio de Janeiro com Lady Gaga no dia 27 de novembro.

Apesar disso, o prefeito afirmou que o anúncio oficial só será feito em janeiro de 2025. Recentemente, Paes publicou um vídeo da americana cantando a música “Shallow” na cerimônia do Oscar.

Lady Gaga também foi citada pelo prefeito em uma publicação na qual ele pediu opiniões do público. Além da artista, Eduardo Paes cogitou convidar Beyoncé, Adele e a banda U2. Clique aqui para votar na enquete da CNN em quem deveria fazer um show gratuito no Rio em 2025.

O último — e único — show de Lady Gaga no Brasil ocorreu em 2012. Cinco anos depois, em 2017, ela cancelou de última hora a participação dela no Rock in Rio 2017 devido a fortes dores na coluna causadas por fibromialgia.