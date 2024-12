Federação Acreana de Futsal promove semifinais do Sub-11, 13 e 15

A Federação Acreana de Futsal (Fafs) promove nesta quinta (26) a partir das 13h, no ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, os duelos das semifinais dos campeonatos Sub-11, 13 e 15.

“Vamos ter muito futsal e o nosso objetivo é fechar todos os torneios antes da vida do ano”, comentou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.



Os dirigentes do Palmeiras não aceitaram disputar a partida contra o Preventório/Cruz Azul nesta quinta pelo Sub-13 e a definição do segundo finalista vai ocorrer somente no sábado.

Confira a programação

Preventório x Real Sociedade (Sub-15 feminino)

ABC x Veneza (Sub-11)

ABC x Quinarí (Sub-13)

Palmeiras x AME (Sub-11)

Café com Leite/Porto Acre x Veneza