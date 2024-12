Será neste sábado (7), a partir das 11h, a festa de pré-lançamento do SBA OFF ROAD 8 Moagem, na Jupará Via Verde, a partir das 11h.

O evento conta com chopp Altaneira por apenas R$ 4,99 e som ao vivo, além de um adesivaço de caminhonetes – que não pagam para participar.