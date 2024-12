Fifa the Best 2024: Marta vence prêmio que leva seu nome com gol mais bonito da temporada

Que Marta é a maior artilheira da seleção brasileira, todo mundo já sabe. Mas agora ela tem um prêmio — com o nome dela, inclusive — que elege o gol mais bonito da temporada 2023/24 para provar isso: o Prêmio Marta do The Best, concedido a ela pela Fifa nesta terça-feira, 17.

O tento premiado foi feito no jogo do Brasil contra a Jamaica, do qual a seleção brasileira saiu vitoriosa por 4 a 0. Marta marcou o gol na linha da grande área, no ângulo esquerdo.

O troféu, uma versão feminina do Prêmio Puskas, foi feito em homenagem a ela: foi a primeira esportista a receber uma homenagem como essa em vida. Antes do Prêmio Marta, homens e mulheres competiam juntos. Desde 2009, no entanto, todos os vencedores foram masculinos.

“Estou muito feliz com o resultado, de poder competir com tantas craques. Essa temporada e os gols dela foram maravilhosos. Foi incrível também receber um prêmio que tem o meu nome”, disse a jogadora na premiação.

Veja o gol premiado de Marta no The Best

A maior do mundo

A maior artilheira da seleção brasileira, Marta, tem em sua trajetória uma série de recordes dentro do futebol: já foi seis vezes considerada a melhor jogadora do mundo, fez a maior quantidade de gols em Copas (17) e marcou 119 gols em 181 jogos. Sem dúvidas, está na marcada história do futebol feminino mundial.

Até hoje é a maior vencedora entre as melhores jogadoras do mundo, tendo ganhado em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018.

The Best

O The Best é uma premiação anual organizada pela Fifa desde 2001, que reconhece os melhores jogadores e jogadoras de futebol. A edição mais recente ocorreu na Aspire Academy, em Doha, no Catar.

Para escolher os vencedores, a Fifa monta uma lista de 10 finalistas em cada categoria, com base na avaliação de um comitê técnico. A votação final é realizada por jornalistas, capitães e treinadores das seleções nacionais, além do público, por meio de uma votação online. Cada um desses grupos tem o mesmo peso de 25% na pontuação final. O período analisado para esta edição da premiação vai de 21 de agosto de 2023 a 10 de agosto de 2024, abrangendo a temporada 2023/24.