Fifa The Best 2024: veja data, hora, onde assistir e brasileiros indicados

O Fifa The Best 2024 será realizado na terça-feira (17), às 14h (horário de Brasília), e vai premiar o melhor jogador do mundo, segundo a Federação Internacional de Futebol (Fifa). A cerimônia será transmitida ao vivo pelo site Fifa.com. Na categoria masculina, Vini Jr., Rodri, Bellingham, Lionel Messi e Lamine Yamal são alguns dos indicados ao título individual, enquanto Aitana Bonmati, Naomi Girma e Barbra Banda são as candidatas na categoria feminina. A seguir, saiba brasileiros indicados e como assistir ao Fifa The Best 2024 ao vivo e online.