Filha de Faustão compartilha momento com o pai: “Final de ano em família”

Lara, 26, filha mais velha do apresentador Faustão, 74, usou as redes sociais neste domingo (22) para compartilhar momentos em família. Em um dos registros, ela posa com o noivo, o irmão mais novo e o pai.

“Final de ano resumido em família e correria”, escreveu Lara em seu perfil no Instagram. Dentre os registros estão um show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, outros momentos em família e sua rotina na indústria da música.

Veja:

Fausto Silva passou por um transplante de coração no final de 2023 e por um transplante de rim no início deste ano. O apresentador recebeu alta no dia 12 de abril.