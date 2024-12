Filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda nasce na noite de Natal

Zezé Di Camargo, 62, e Graciele Lacerda, 44, comemoraram a chegada de Clara, primeira filha do casal, bem na noite de Natal. A notícia foi confirmada pela pediatra da família, Dra. Lilian Zaboto, que celebrou o momento nas redes sociais: “Foi mágico! Que Deus abençoe a sua vida. Te amamos, princesa”, escreveu, exibindo detalhes do quarto preparado para receber a bebê.

Durante a ceia natalina, Graciele surpreendeu a família ao simular o nascimento de Clara, em uma brincadeira organizada por Luciele Camargo, irmã de Zezé. Porém, horas mais tarde, a encenação deu lugar à realidade.

Wanessa, filha mais velha do cantor, compartilhou registros diretamente do hospital, emocionada com o nascimento da irmã. “Tô aqui esperando. Não sei por que cheguei aqui e me deu dor de barriga… Tá me dando contração. Os padrinhos estão aqui, eu e João, no Natal, 25 de dezembro, Clarinha vai nascer agora, 4h33. Minha irmã, você escolheu o dia. Vamos contar sobre isso no futuro”, disse ela. Pouco depois, Dra. Lilian anunciou com entusiasmo: “Nasceu! Uhul! Tô aqui do outro lado. Linda demais!”

Clara é a primeira filha de Graciele Lacerda com Zezé Di Camargo. Ele já é pai de Wanessa, 41, Camilla, 39, e Igor, 29 — frutos do casamento anterior com Zilu Godói —, agora celebra a chegada de mais uma filha para completar a família.