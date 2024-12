Filho mata pai com tiro na cabeça para defender mãe vítima de violência doméstica

Um homem de 49 anos identificado como Sérgio da Veiga morreu após levar um tiro na cabeça disparado pelo próprio filho. Segundo as investigações, Sérgio estava embriagado e havia agredido a esposa com uma faca. O filho, então, atirou contra o pai para defender a mãe.

O caso ocorreu no último sábado (30) em Francisco Beltrão (PR), cidade localizada a 471 quilômetros de Curitiba.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Júlio Suñé Ferreira Pires, Sérgio portava duas facas e correu em direção da mulher para atingi-la.

O filho pediu que o homem parasse com a atitude, mas como ele não obedeceu, ele efetuou um disparo de arma de fogo que o atingiu na cabeça.

Ainda segundo a polícia, o autor fugiu do local e ainda não foi localizado, mas testemunhas foram ouvidas, inclusive a própria companheira de Sérgio, que confirmou a história.

O suspeito será ouvido e as investigações continuam a fim de se esclarecer as circunstâncias do crime.