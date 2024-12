Fim de semana será de altas temperaturas e pancadas de chuvas em todo o país; veja a previsão

O último final de semana de 2024 será como os típicos dia de verão. Em quase todo o Brasil, a previsão é de tempo fechado, com pancadas de chuvas ao longo do sábado e do domingo, mas com altas temperaturas. Entre as capitais, apenas Campo Grande (MS) não tem previsão de chuva para os dois dias, com a cidade podendo registrar 32°C de máxima neste sábado e chegar aos 34°C no domingo. Nesta sexta, a máxima registrada no país ocorreu em Oeiras, no Piauí, que bateu 40,5°C.