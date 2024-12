Flamengo comunica saída de David Luiz após três anos de contrato

O zagueiro David Luiz está oficialmente sem clube. O Flamengo, clube pelo qual o jogador atuava — comunicou, neste domingo (22/12), que não irá renovar com o atleta, que está no rubro-negro desde setembro de 2021.

“Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso Manto Sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira. Obrigado, David Luiz! Você faz parte da história do Mengão”, destaca o Flamengo, em nota divulgada nas redes sociais do clube.

Pelo time carioca, David Luiz conquistou uma edição da Libertadores, duas da Copa do Brasil e um Campeonato Carioca. O zagueiro, que disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira, está livre para procurar outro clube. Há rumores de que ele pode jogar no Fortaleza, a partir do ano que vem.