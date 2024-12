Flamengo: Filipe Luís termina temporada com apenas uma derrota

O ano de 2024 do Flamengo foi de altos e baixos. Campeão Carioca com o técnico Tite, o Rubro-Negro viu o treinador se afundar no clube, dando lugar a Filipe Luís, que levou a equipe rumo ao pentacampeonato da Copa do Brasil.

A chegada de Filipe Luís, que era treinador do sub-20 que foi campeão mundial no Maracanã diante do Olympiacos, fez o Rubro-Negro recuperar o bom futebol. Além da conquista da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, os números mostram a mudança de chave do Flamengo comandado pelo ex-lateral.

Números

15 jogos

9 vitórias

5 empates

1 derrota

23 gols feitos

11 gols sofridos

Campeão da Copa do Brasil 2024

Jogos de Filipe Luís no comando do Flamengo

Flamengo 1 x 0 Corinthians – Semifinal da Copa do Brasil

Bahia 0 x 2 Flamengo – Brasileirão

Flamengo 0 x 2 Fluminense – Brasileirão

Corinthians 0 x 0 Flamengo – Semifinal da Copa do Brasil

Flamengo 4 x 2 Juventude – Brasileirão

Internacional 1 x 1 Flamengo – Brasileirão

Flamengo 3 x 1 Atlético-MG – Final da Copa do Brasil

Cruzeiro 0 x 1 Flamengo – Brasileirão

Atlético-MG 0 x 1 Flamengo – Final da Copa do Brasil

Flamengo 0 x 0 Atlético-MG – Brasileirão

Cuiabá 1 x 2 Flamengo – Brasileirão

Fortaleza 0 x 0 Flamengo – Brasileirão

Flamengo 3 x 2 Internacional – Brasileirão

Criciúma 0 x 3 Flamengo – Brasileirão

Flamengo 2 x 2 Vitória – Brasileirão

Filipe Luís está garantindo por Luiz Eduardo Baptista, novo presidente do Flamengo, para a temporada de 2025. O Rubro-Negro irá disputar Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Copa do Brasil e Super Mundial de Clubes.