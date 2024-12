Flamengo jogará em Manaus contra o Volta Redonda pelo Carioca 2025

O Flamengo jogará em Manaus contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca 2025, informou o presidente da FAF (Federação Amazonense de Futebol), Ednailson Rozenha, nesta terça-feira (3).

O jogo deverá ocorrer no dia 25 ou 26 de janeiro na Arena da Amazônia. Rozenha disse que recebeu uma solicitação da FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) para a partida em Manaus a pedido do próprio Flamengo.

O Flamengo irá fazer uma pré-temporada fora do país. O time irá aos EUA no início de janeiro e a volta para o Brasil está previsto para o dia 24 de janeiro, quando o Rubro-Negro deve vir a Manaus.

No ano passado, o Flamengo jogou duas vezes na Arena da Amazônia: pelo Campeonato Carioca, venceu o Audax (RJ) por 4 a 0, e pela Copa do Brasil derrotou o Amazonas FC por 1 a 0.