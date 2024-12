Foragidos são considerados de alta periculosidade e tem penas que somam mais de 170 anos

Segundo informações da polícia, Margarido Freire e Gabriel Miranda, que fugiram do presídio Francisco de Oliveira Conde na madrugada desta terça-feira (17), são considerados indivíduos de alta periculosidade. Juntos, eles possuem penas que somadas, chegam aos 170 anos de prisão.

Gabriel Miranda foi condenado a 104 anos e 9 meses de prisão, ele foi responsabilizado por participar de um ataque ao Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em abril de 2021, que resultou em uma ação criminosa de grande impacto. O grupo, fortemente armado, incluindo o uso de fuzis, deixou sete pessoas feridas e uma morta. Entre as vítimas está o motoboy Yuri Matheus Cavalcante, que foi executado dentro de uma lanchonete na frente de vários clientes. Apesar da condenação de quase 105 anos, a Câmara Criminal do Acre reduziu sua pena para 92 anos.

Já Margarido Freire, conhecido no mundo do crime como “Chacal”, recebeu a condenação de 57 anos e 10 meses de prisão por participação na mesma ação criminosa. Além disso, ele foi responsabilizado pelo assassinato do adolescente Clever Lucas Santos da Costa, de 17 anos, ocorrido em 2021. Por esse crime, “Chacal” recebeu uma condenação de 12 anos e 6 meses de prisão.

A Polícia Penal e as forças de segurança seguem em busca dos fugitivos e investigam as circunstâncias da fuga. Margarido Freire e Gabriel Miranda, pelo envolvimento com organização criminosa e a gravidade dos crimes atribuídos a eles, são considerados extremamente perigosos.