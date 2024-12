Fundo Social Sicredi: manhã de lazer para crianças em evento marca a parceria com instituições sem fins lucrativos

Com o compromisso de promover transformação social e construir comunidades mais fortes, o Fundo Social Sicredi marcou presença em um evento especial realizado na manhã desta sexta-feira, 20 de dezembro, na AABB em Rio Branco (AC). A celebração, organizada pelo Instituto Peteleco, proporcionou momentos de lazer e inclusão para crianças em tratamento contra o câncer e com necessidades especiais, destacando a força das parcerias entre o Sicredi e a instituição sem fins lucrativos.

A iniciativa refletiu a essência do Fundo Social Sicredi, que ocorre a partir do movimento dos associados com a cooperativa, destinando recursos para projetos nas áreas de educação, cultura, sustentabilidade, esportes e saúde. Nesse sentido, o Fundo Social viabiliza ações que impactam diretamente as comunidades onde a cooperativa atua, promovendo inclusão, bem-estar e desenvolvimento.

O apoio ao Instituto Peteleco exemplifica esse compromisso. Durante a celebração, Edna de Paula, Gerente da Agência Sicredi em Rio Branco, destacou: “O apoio do Fundo Social Sicredi é uma parceria que fortalece a nossa capacidade de transformar vidas. Com essa colaboração, conseguimos levar ainda mais esperança e alegria para as crianças e famílias que atendemos diariamente”. Durante seu discurso, Edna também entregou uma placa ao Instituto Peteleco, simbolizando a parceria e ressaltando o impacto positivo do Fundo Social.

O evento contou com atividades recreativas, música, lanche especial e momentos de confraternização, criando um ambiente de alegria e acolhimento para celebrar as conquistas do ano. A celebração não apenas proporcionou diversão, mas também reforçou os laços de solidariedade e a importância de iniciativas que promovem inclusão e qualidade de vida.

Fundado em 25 de setembro de 2019, o Instituto Peteleco é uma associação sem fins lucrativos cuja principal missão é apoiar crianças em situação de vulnerabilidade, promovendo direitos sociais, qualidade de vida e um ambiente acolhedor. A instituição atende crianças que enfrentam desafios como o câncer infantil e deficiências, oferecendo suporte fundamental para elas e suas famílias.

Palhaço Peteleco – Presidente do Instituto Peteleco “O sentimento hoje é de profunda gratidão em estar realizando este evento, e é uma alegria imensa contar com parceiros como o Sicredi. Essa parceria já vem de longa data. O Sicredi tem abraçado nossos projetos com tanto carinho e transparência que nos sentimos sempre fortalecidos. Eles acreditam no nosso trabalho, e é por isso que temos conseguido transformar tantas vidas. Agradecemos profundamente por mais essa oportunidade de caminhar juntos e construir um futuro mais solidário e esperançoso.”

A parceria entre o Fundo Social Sicredi e o Instituto Peteleco demonstra que, juntos, é possível construir um futuro mais humano, solidário e repleto de esperança. Para saber mais sobre o Fundo Social Sicredi e como ele pode beneficiar sua comunidade, procure a agência mais próxima ou acesse o site oficial.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 8,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 254 municípios e possui 350 agências, para o atendimento a mais de 1,360 milhão de associados.

