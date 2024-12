Gefron prende mulher transportando 25 kg de cocaína no interior do Acre

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa acusada de tráfico de drogas no final da manhã deste domingo (1º), no entroncamento do município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações dos policiais do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), a guarnição estava realizando abordagens de rotina quando resolveu parar um veículo que vinha do município de Plácido de Castro com destino a Rio Branco, conduzido por uma mulher.

Ao ser abordada, a motorista demonstrou certo nervosismo, e os policiais pediram que ela desembarcasse para permitir a revista no veículo. Durante a inspeção, foram encontrados cerca de 25 tabletes de uma substância aparentando ser cocaína. Após o teste narcótico, confirmou-se que se tratava de cocaína pura, com valor estimado em 750 mil reais.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida, juntamente com a droga e o veículo, para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, onde serão tomadas as medidas cabíveis.

Veja o vídeo: