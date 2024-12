Ghost of Tsushima, Bloodborne e mais jogos ficam até 90% off esta semana

A Promoção de Primavera do Steam já chegou ao fim, mas a plataforma ainda traz títulos como Shadow Tactics: Aiko’s Choice, Overcooked! All You Can Eat e River City Girls 2 com desconto por tempo limitado. Vale notar que a próxima grande promoção, a Winter Sale, acontece daqui a duas semanas, em 19 de dezembro. Veja alguns dos jogos que já estão mais baratos: