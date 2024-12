Gladson bate o martelo: PP desiste da disputa e vai apoiar Joabe Lira para a presidência da Câmara

O governador Gladson Cameli encerrou as discussões dentro do Progressistas sobre a disputa pela presidência da Câmara Municipal de Rio Branco. A sigla desistiu de apresentar um nome para pleitear o cargo e vai apoiar o candidato de Bocalom, o vereador eleito Joabe Lira (PP).

Até esta semana, o PP estava discutindo a escolha entre Samir Bestene e Elzinha Mendonça para a disputa, mas o partido decidiu embarcar mais uma vez, como coadjuvante, na decisão do Partido Liberal (PL) e do União Brasil (UB), assim como nas eleições de 2024, quando abriu mão do protagonismo e colocou Alysson como vice de Bocalom.

Com a mudança no cenário, o Progressistas deve indicar o 1º secretário da Mesa Diretora. Segundo informações coletadas pela reportagem do ContilNet, até o momento, o único candidato ao cargo, com ata registrada na última reunião do partido, é o vereador eleito Bruno Moraes, o mais votado nas últimas eleições.