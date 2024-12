Gladson mostra bastidores do Natal com a família em Manaus

Com direito a papai Noel, o governador Gladson Cameli publicou um vídeo nesta quarta-feira (25) revelando um pouco do que aconteceu durante a celebração de natal com sua família, em Manaus.

Na publicação nas redes sociais, o gestor do Acre mostra momentos ao lado dos pais enquanto seu filho Guilherme é presenteado.

Cameli já havia repassado sua agenda de final de ano, em que após o natal, deve retornar para o estado acreano. No dia 31, ele deve abrir o réveillon na capital, depois segue para Cruzeiro do Sul para a festa de início de ano, e confirmou que deve “curtir” a data comemorativa na cidade.

Veja o vídeo: