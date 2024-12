Gladson nomeia nova defensora-geral da DPE e publica várias exonerações; confira lista

O governador Gladson Cameli nomeou nesta terça-feira (10) a nova defensora-geral da Defensoria Pública Estadual (DPE/AC), Juliana Marques Cordeiro, eleita para o biênio 2025/2027.

Juliana ocupa o cargo a partir do ano que vem. A vaga foi deixada pela atual defensora-geral Simone Santiago, após dois mandatos consecutivos.

Além da nomeação de Juliana, Gladson também publicou algumas nomeações e exonerações.

CONFIRA A LISTA:

Exonerar ROSALIA PINHEIRO BARBOZA PEREIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, nomeada através do Decreto nº 1693-P, de 7 de fevereiro de 2023;

Nomear JENYFER MARINHO DOS SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE;

Exonerar DHIGLYANE KARINE ALVES DE FIGUEIREDO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, nomeada através do Decreto nº 594-P, de 11 de janeiro de 2023;

Exonerar, a pedido, ROSIANE BORGES CRUZ, matrícula n° 9630848, do cargo de Assistente Social, do quadro de pessoal do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE;

Nomear ROSALIA PINHEIRO BARBOZA PEREIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE;

Exonerar, a pedido, JOSINALDO LACERDA LIMA, matrícula n° 9215980-2, do cargo de Técnico em Enfermagem, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.