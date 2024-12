Gladson participa da entrega de mais de 3 mil brinquedos para crianças durante projeto do Sistema S

O governador Gladson Cameli esteve, na tarde desta quinta-feira, 19, no Ginásio do Sesc-Bosque, em Rio Branco, participando do Projeto Criança Feliz, que entregou brinquedos a mais de 2 mil crianças em vulnerabilidade social.

A campanha é uma iniciativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomercio-AC), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e teve como objetivo proporcionar um dia de lazer e inclusão social para crianças em situação de vulnerabilidade social, promovendo alegria e reforçando o compromisso com a comunidade.

Ao todo, foram comprados 3.924 brinquedos e são 21 instituições parceiras, selecionadas pelo programa Mesa Brasil, com o apoio de seus respectivos responsáveis.

O governador Gladson Cameli disse que estava feliz em poder participar de um evento ao lado de “suas autoridades”. Um grande parceiro da iniciativa privada, ele frisou a relevante contribuição do setor na qualidade de vida das pessoas ao cumprir também com seu papel social.

“Acredito na força do amor e da solidariedade. A própria palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Por isso, agradeço por esse tempo em que os corações dos homens se voltam para fazer o bem ao seu próximo. Que assim prossigam os nossos atos de amor, fé e esperança, colocando a bondade acima de tudo. Parabéns Sistema Fecomércio, Sesc e Senac!”, frisou.

Durante toda a programação, que se estendeu das 9h às 15h, houve atividades lúdicas, brincadeiras e muito lazer para proporcionar um dia diferente para essas crianças.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Acre, Leandro Domingos, pretende, nos próximos anos, fortalecer ainda mais a parceria com o governo para expandir o alcance desse projeto.

“Anualmente, a gente faz uma festa aqui no Sesc, para contemplar as crianças, principalmente. Este ano, fizemos uma parceria com o governo do Estado do Acre, psra que a gente ampliasse as nossas ofertas, para que, além de proporcionarmos um dia de lazer com alimentação e tudo aqui no Sesc Bosque, a gente pudesse oferecer um presente”, explicou.

Para ele, essa é uma ação que ajuda a atender à demanda da população.

“Grande parte da população não recebe presente no final do ano. Então, nós tivemos essa ideia de comprar esses brinquedos por meio do nosso sistema, para que possamos tornar esse final de ano mais feliz para muitas crianças carentes do nosso estado”, disse.

O governador enfatizou, ainda, que a iniciativa é uma semente plantada, e o bom exemplo arrasta.

“Ver uma ação dessas é muito emocionante, e fiz questão de estar aqui hoje. Se cada um plantar uma semente, nós vamos colher bons frutos”, destacou.

União e fortalecimento

Aliciane Brito e Elisa dos Santos, de 8 anos, curtiram as atividades durante todo o dia e aguardavam ansiosas seus presentes.

“Quero boneca, mas também bola, porque eu adoro futebol”, contou Aliciane. Já Elisa disse que estava esperando ganhar uma boneca.

Maria Valentina Silva, de 7 anos, diz que fica muito animada com o Natal, agora mais ainda por ter conseguido ganhar um dia de lazer, além de alguns presentes. “Gosto dessa época, porque a gente pode brincar muito”, completou.

Islan Mendes, de 9 anos, concorda e destaca que esta não é uma época para estar parado. “Natal é o dia mais feliz da minha vida.”

Átila Oliveira, presidente do Instituto Peteleco, falou que esse apoio de entidades e poderes públicos faz toda a diferença no trabalho social de cada uma dessas associações.

“Foi uma alegria poder celebrar com essas crianças, e só temos a agradecer. Quanto mais gente junto, a gente fica cada vez mais forte. E, creio que tem que ser assim, com união.

Alana Vitorino, de 9 anos, conseguiu presente e ainda tirar uma foto com o governador. “Eu achei muito legal, ele é muito simpático e amei o meu presente”, disse.