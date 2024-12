Durante visita à Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, o governador Gladson Cameli gravou um vídeo, embalado pela trilha sonora de Acenda o Farol, de Tim Maia, de suas andanças de mototáxi pela cidade. “Eu quando chego no interior”, brincou o governador.

O vídeo foi publicado em suas redes sociais, onde ganhou elogios dos seguidores e eleitores pela sua simplicidade na forma de ser. “Eu amo esse cara acreano do pé rachado sem frescura, parabéns pra mãe dele que criou esse cara sem frescura”, disse um deles.

“O mototaxista contando a história: ‘Rapaz, hoje cedo eu carreguei o governador”, brincou outro.

Veja o momento: