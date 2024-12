Gladson reforça apoio a Joabe para presidência da Câmara e dispara: “Alguém tem que ceder”

O governador Gladson Cameli deixou o clima de comemorações do casamento do prefeito Tião Bocalom, neste sábado (28), e falou com a imprensa sobre a disputa pela presidência da Câmara Municipal de Rio Branco.

O ContilNet noticiou em primeira mão que o chefe do executivo acreano bateu o martelo e decidiu que o Progressistas vai abrir mão do protagonismo e apoiar o nome de Joabe Lira (União Brasil) para o cargo.

Neste sábado, Gladson reiterou a afirmação:

“Pedi pra que minha equipe política visse essa situação, sentei com integrantes do Progressistas e o que sei é que alguém tem que ceder. O que não podemos é criar um problema partidário entre os poderes Executivo e Legislativo. Tem que compor, e eu não vou ser ditador. O prefeito já externou a opinião dele e eu já dei dei a minha ao Progressistas”, destacou.

O governador disse que é favorável à indicação de Joabe e a favor de que o PP indique o 1º secretário.

“Eu sou a favor do nome do Joabe, e isso também é uma vontade do prefeito. Sou a favor dessa composição”, completou.

Antes do posicionamento de Gladson, a executiva municipal do PP estava discutindo colocar um nome do partido na disputa e ficou entre Elzinha Mendonça e Samir Bestene.