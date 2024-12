Governo anuncia datas dos pagamentos dos salários e da segunda parcela do 13º dos servidores; veja

O governo do Acre divulgou, nesta segunda-feira, 9, as datas dos pagamentos do salário de dezembro e da segunda parcela do décimo terceiro dos servidores públicos estaduais em atividade, aposentados e pensionistas. Mais de 56 mil trabalhadores devem ser contemplados.

De acordo com o comunicado, dia 23 de dezembro, será depositado a segunda parcela do décimo terceiro salário aos ativos, inativos e pensionistas. O valor será creditado em conta a partir do dia 21 de dezembro, para os correntistas do Banco do Brasil.

Os proventos do último mês do ano seguirão dois cronogramas: os mais de 18,6 mil aposentados e pensionistas recebem no dia 27 de dezembro. Já os 37,3 mil servidores em atividade terão os salários pagos no dia 30, com crédito em conta no sábado, 28, para os correntistas do Banco do Brasil.

Além de manter os vencimentos rigorosamente em dia, o governo injetará na economia acreana, dentro de apenas uma semana, mais de R$ 536,1 milhões. “Este montante contribui, significativamente, com o aquecimento do comércio local, principalmente durante as comemorações das festas de fim de ano”, destaca a gestão.

Para maiores informações sobre os vencimentos, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico: www.contracheque.ac.gov.br.