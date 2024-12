Governo começa a pagar Auxílio Gás de dezembro nesta quinta; veja calendário

Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), informa que, em dezembro, 5,49 milhões de famílias vão receber o valor de R$ 104 pelo Programa Auxílio Gás dos Brasileiros.

No total, mais de 16,9 milhões de pessoas serão alcançadas pelo Auxílio Gás em dezembro. Ao todo, o investimento do MDS é de R$ 570,6 milhões neste mês.

Em dezembro, parte das famílias receberá os benefícios do Programa Bolsa Família e Auxílio Gás em datas diferentes.

O Bolsa Família será transferido conforme o calendário de pagamentos, iniciado nesta terça-feira (10.12). Já o Auxílio Gás terá calendário diferente, começando nesta quinta-feira (12.12), conforme abaixo:

.

Formas de pagamento do Auxílio Gás dezembro 2024:

Final do NIS: 1 e 2 – pagamento em plataforma social

Final do NIS: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e zero – pagamento na conta padrão, incluindo bancária, acessada pelo Caixa Tem

Em dezembro, as famílias beneficiárias de final de NIS 1 e 2 receberão seu benefício nesta quinta-feira (12.12), juntamente com as famílias de final de NIS 3. As demais famílias seguem normalmente as datas de pagamento, conforme o calendário do Bolsa Família.

As famílias de final de NIS 1 e 2, neste mês, receberão as parcelas na conta contábil (plataforma social), mesmo aquelas que normalmente recebem os valores em conta bancária. Caso não saquem até o dia 26 de dezembro, nessa data as parcelas serão enviadas às contas bancárias, facilitando o acesso ao benefício e permitindo a movimentação pelo Caixa Tem e pelo cartão de débito do Programa Bolsa Família.

O MDS reforça que, mesmo com o recebimento em datas diferentes, as famílias beneficiárias terão os dois benefícios nas contas antes do Natal.