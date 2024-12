Governo convoca novos aprovados no concurso do ISE para entrega de documentos e posse

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), convocou novos aprovados no concurso do o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC). A chamada foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (4).

A convocação é para a inspeção médica, entrega de documentos e posse.

Os candidatos deverão providenciar, às suas expensas e os exames necessários (aliação cardiológica com ECG (eletrocardiograma) e raio X de tórax com laudos; avaliação neurológica; avaliação oftalmológica com exame de Acuidade Visual; avaliação infectológica; avaliação psiquiátrica; avaliação ortopédica com Raio X de coluna total com laudo; hemograma completo; e glicemia em jejum), emitidos em até 90 dias anteriores à apresentação.

“Após obter todos os laudos médicos nas especialidades supracitadas, os candidatos deverão se dirigir à Junta Médica Oficial do Estado, até o dia 19 de dezembro de 2024, das 8h às 11h, no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), situado na Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica – Rio Branco/AC ou das 08h às 12h, nos dias 05, 12 ou 19 de dezembro de 2024, no endereço Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216 – Bairro do Alumínio (Sala do TFD) – Cruzeiro do Sul”, diz o decreto.

Para a entrega de documentos, os candidatos convocados deverão comparecer até o dia 20 de dezembro de 2024, das 07h às 13h, aos seguintes endereços:

– Rio Branco: Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça (CIEPS) – Via Verde, BR 364, Km 02 – Bairro Jardim Europa;

– Cruzeiro do Sul: Centro Socioeducativo de Cruzeiro do Sul – Rua Pedro Teles, nº 596 – Manoel Terças

VEJA LISTA DE CONVOCADOS: