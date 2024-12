Governo divulga resultado final de projetos contemplados em editais da FEM; confira

O Governo do Acre divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (27), o resultado final das propostas contempladas em diversos editais de cultura da Fundação Elias Mansour (FEM).

Os editais contemplam vários municípios acreanos, dentre eles, Rio Branco, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari e Cruzeiro do Sul, nas qualidades de pessoa física e jurídica.

Os novos convocados agora têm até o dia 3 de janeiro para encaminhar a documentação de habilitação. O material deverá ser enviado por meio de formulário eletrônico disponível no site da FEM (www.femcultura.ac.gov.br).

Confira o resultado:

https://contilnetnoticias.com.br/wp-content/uploads/2024/12/DO17353042534049.pdf https://contilnetnoticias.com.br/wp-content/uploads/2024/12/FEM.pdf