Governo diz que Consulado acompanha acreano internado no Paraguai e dá detalhes sobre repatriação

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Estado da Casa Civil, solicitou ao Itamaraty um pedido de repatriação do estudante de Medicina, Vinicius Lima Guimarães, que sofreu uma acidente de trânsito no Paraguai no dia 24 de novembro.

O rapaz está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde então e segundo a família, necessitando de cuidados especiais que não podem ser encontrados no país em questão.

Segundo nota do Governo do Acre, foi feito um contato com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e com a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FNSUS), a respeito do estado de saúde do jovem e além da repatriação, foi solicitado acompanhamento consular no hospital em que ele tá internado.

Confira a nota:

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Estado da Casa Civil, informa que realizou contato oficial com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e com a Força Nacional do SIstema Único de Saúde (FNSUS), a respeito do estado de saúde do brasileiro Vinicius Lima Guimarães, vítima de acidente de trânsito na cidade de Mariano (Paraguai), onde é estudante de Medicina.

O Estado do Acre, atendendo ao pedido da família, solicitou ao Itamaraty um pedido de repatriação de Vinícius, além do acompanhamento consular no hospital onde está internado em unidade de terapia intensiva (UTI), uma vez que, por se tratar de relação internacional, cabe à União prover a repatriação e realizar as tratativas entre os países a respeito da situação do paciente

Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores informou que o Consulado-Geral do Brasil em Assunção está acompanhando o caso e já disponibilizou servidores que estiveram no hospital prestando a assistência cabível a Vinicius e seus familiares, bem como acompanhando o caso com o médico responsável.

Um familiar de Vinícius, inclusive, foi recebido no Consulado na sexta-feira, 20/12, além de ter sido realizada visita ao brasileiro internado no dia 23/12. O Consulado está mantendo contato com o hospital e com os familiares sobre a evolução do caso.

Porém, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) não podemos compartilhar detalhes sobre o estado de saúde do paciente.

Vale ressaltar, ainda, que cabe ao Ministério das Relações Exteriores a repatriação e remoção médica de cidadão brasileiro no exterior.

E, diante do clamor da família, o Estado do Acre vem acompanhando a solicitação e todos os trâmites burocráticos para o caso em andamento.

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon

Secretário de Estado de Saúde

Jonathan Donadoni

Secretário de Estado da Casa Civil