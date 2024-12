Governo garante 250 agentes de segurança nas ruas do Acre durante festividades de Natal

O governo do Acre informou nesta terça-feira (24) a realização de diversas operações conjuntas, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com o reforço efetivo de 250 agentes para garantir a tranquilidade da população nas comemorações natalinas em todo o estado.

Segundo a gestão, a atuação deve ocorrer de forma ostensiva e repressiva na capital e no interior. As ações tem o objetivo de promover um ambiente mais seguro para as festividades de final de ano.

As forças de segurança, como o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), o Grupo Especial em Fronteiras (Gefron), a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) devem intensificar suas atuação nas datas.

Além disso, o trabalho tem apoio do sistema de vigilância feito com mais de 500 câmeras de segurança, que monitoram pontos estratégicos da cidade, proporcionando um acompanhamento em tempo real as movimentações.

O Ciopaer também está realizando voos de patrulhamento aéreo, com voos diurnos e noturnos, até o próximo dia 31. Essa ação acontece de maneira integrada com as ações da “Operação Papai Noel”, que conta com cerca de 150 policiais.

Já a Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão na “Operação Adsumus II”, desarticulando grupos criminosos e garantindo a ordem pública. Todas as delegacias da capital e do interior estarão funcionando normalmente nos períodos festivos.

A Polícia Penal concentra seus esforços para estabelecer segurança dentro do ambiente prisional e realiza o acompanhamento dos monitorados na capital e no interior do Acre.

O Gefron intensificou as barreiras nas fronteiras do estado, especialmente nas cidades de Brasiléia, Capixaba e Plácido de Castro, em parceria com a Força Nacional. O grupo também realiza patrulhamentos fluviais em Tarauacá, Feijó e Jordão, a ação também faz parte da Operação Adsumus II e reforça ainda mais a segurança nas regiões ribeirinhas.

O Detran segue atuando com ações para garantir maior segurança para condutores e pedestres.