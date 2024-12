Grave acidente entre veículos de carga deixa trecho da BR-364 interditado; veja o vídeo

Na manhã desta quarta-feira (11), um acidente envolvendo dois caminhões interrompeu temporariamente o trânsito na BR-364, nas proximidades do município de Feijó. Segundo relatos de motoristas que passavam pelo local, o choque lateral envolveu um caminhão boiadeiro e outro veículo de carga.

As condições da pista, molhada e escorregadia devido às chuvas, podem ter contribuído para o acidente. Imagens registradas no local mostram os veículos danificados e a rodovia completamente bloqueada, o que gerou uma longa fila de veículos nos dois sentidos.

As circunstâncias exatas do acidente ainda não tenham sido esclarecidas. Também não há informações sobre feridos,. O fluxo de veículos, que é intenso pela manhã, ficou parado por alguns minutos até que a via fosse parcialmente liberada.

A BR-364 é a principal rodovia do Acre e serve como importante eixo para o transporte de cargas e passageiros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deverá ser acionada para controlar o tráfego e investigar as possíveis causas do acidente.