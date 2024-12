Grávida de 28 semanas, Isabel Veloso diz que câncer se espalhou para os pulmões

A influenciadora Isabel Veloso, 18, utilizou as redes sociais para atualizar sobre seu estado de saúde, após ter sido internada na última quarta-feira (4), após passar por um susto durante sua primeira gestação.

Além da gravidez, em que ela está com 28 semanas, Isabel está em tratamento contra o câncer e relatou que a doença se espalhou, chegando aos seus pulmões.

“Eu ia fazer um exame de imagem, ressonância, e tinha ultrassom do Artur, que faço lá em Cascavel. No final, deu tudo errado. Não deu pra gente fazer essa programação, porque eu tive perda de líquido da bolsa na segunda-feira, foi uma perda considerável. Fiquei perdendo várias vezes. A gente foi para a maternidade e eles me internaram para monitorar”, começa explicando.

Na sequência, ela diz que ela está com muita tosse e por isso, tem evitado falar nas redes sociais. E foi ao realizar a tomografia que ela descobriu que a quimioterapia não tinha feito surtido efeito. Ela havia retomado o tratamento em outubro deste ano, aos cinco meses de gestação, após descobrir que seu linfoma de Hodgkin voltou a crescer.

“Eu internei por um motivo e fiquei internada por outro motivo. O Artur tava bem, se estabilizou, parou de vazar líquido da bolsa, então não era nada preocupante com ele, mas era comigo”, conta.

“Os tumores que eu tenho no tórax cresceram, não são mais tão pequenos. Quando eu descobri que eles voltaram a crescer, eu descobri que alguns estavam com sete centímetros. Agora, eles formaram uma massa só.”

Isabel contou ainda que os resultados dos exames também constataram nódulos em seus pulmões. “Além da massa estar maior no meu tórax e comprimir os meus pulmões, eu também tô com nódulos nos pulmões. A princípio, no laudo, tava no lado esquerdo. No lado direito, eu tô com um leve derrame pleural. Eu ainda não tinha chegado nesse estado do câncer de estar em algum dos órgãos, estava no meu pescoço. Agora está nos meus pulmões. Não tem muito o que fazer.”

Por fim, ela fala que os médicos começaram a avaliar o seu parto para 32 ou 34 semanas e cita que o bebê está com um bom peso durante as 28 semanas de gestação.

“Ele nascer antes era uma coisa que já era prevista. Eu já tinha comentado com vocês e não é uma coisa preocupante, assim porque é um tempo bom, não é prematuro extremo, é uma prematuridade, que é mais tranquila de se levar e ele tá bem monitorado por uma equipe maravilhosa, então, em relação a ele é super tranquilo”, explica.

“É mais a questão do meu quadro, né? A minha situação que me deixa abalada, é o fato não é nem do [tumor] tórax, de estar maior, mas é de ter chegado nos meus pulmões”, conclui.

Veja o vídeo: