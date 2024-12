O ex-presidente da Funtac, Tom Sérgio, publicou um vídeo em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (3), que mostra um grupo de ribeirinhos sendo cercado por dezenas de porcos-do-mato, mais conhecidos como queixadas.

Um dos ribeirinhos tenta se defender dos porcos com um terçado, em cima de um tronco.

De acordo com Tom, o caso foi registrado no Rio Macauã, próximo ao município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Confira o vídeo: