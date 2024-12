O estado do Acre ainda enfrenta dificuldades em relação a diversas especialidades médicas, muitas vezes, por falta de profissionais na área. Uma delas são as cirurgias torácicas, onde temos apenas um especialista, o Dr. Nilton Torres Chaves.

Formado há 24 anos, ele realiza diversos atendimentos clínicos cirúrgicos, como intervenções nos pulmões, traqueia, mediastino, problemas relacionados ao câncer de pulmão, derrame pleural, hiperhidrosis, broncoscopias adultas e pediátricos.

Dr. Nilton Torres está no estado do Acre desde que completou sua formação, há 24 anos, quando veio ao estado fazer a especialização em cirurgia geral e posteriormente em cirurgia torácica, em Minas Gerais.

O médico explica que os custos para o estado eram muito grandes, já que era necessário enviar a maioria dos pacientes para fora do estado para realizar os procedimentos. Ao todo, considerando apenas um dos tipos de cirurgias realizadas por Dr. Nilton Torres, o estado do Acre já teve uma economia nos seus cofres públicos na casa dos oito dígitos.

O cirurgião explica ainda que, para além dos ganhos para os cofres públicos, que não precisará enviar os pacientes para fora do estado, existe o ganho humano, dando maior conforto aos pacientes, que podem realizar seus tratamentos perto de familiares e amigos.

“É muito bom para o paciente e para família. Toda doença enfrentada precisa do apoio dos familiares, é muito melhor quando tratado no seu estado junto da família que pode ver o paciente todo dia, toda hora, então ter o tratamento aqui é algo

Os atendimentos realizados pelo Dr. Nilton Torres Chaves acontecem através do cartão Pré Saúde, por onde é possível realizar todos os procedimentos disponíveis com o médico, com condições especiais e descontos. Ele também atende no Hospital Pronto Clínica e através do Sistema Único de Saúde.

Veja o vídeo: