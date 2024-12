Hariany sobre família de Leonardo: “Tem coisa que não dá para contar”

A ex-BBB Hariany Almeida namora, desde 2023, Matheus Vargas, filho de Leonardo com a ex-miss e integrante do grupo Banana Split Liz Vargas. Nas redes sociais, ela falou sobre a família do amado e negou qualquer rixa com Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Questionada sobre como são os bastidores da família, Hariany explicou que é uma “honra estar em uma família tão especial” e que é muito legal a convivência com a família de Leonardo. Entretanto, ela deixou acontecimentos no ar.

“Tem coisa que não dá nem para contar. Não dá nem para falar muita coisa”, declarou, em entrevista à Quem. “Essa parte você está falando do meu pai”, completou Matheus.

Na sequência, ele comentou que cada um tem a sua vida “muito corridax” e seu trabalho. “Então, quando a gente está junto, tudo é engraçado, tudo é risada. Cada um tem uma visão de uma coisa e, quando está junto, é uma bagunça. É maravilhoso”, completou Matheus.

Na sequência, Hary explicou que se identificou com a família. “Todo mundo veio com essa personalidade de zoeira. Por isso que eu gosto tanto, porque eu sou meio idiota. Me sinto identificada com todo mundo. Todo mundo tem um parafuso a menos e eu não poderia ser diferente”, completou.

Por fim, o casal pôs fim aos boatos de treta entre Virginia e Hariany. “No começo, foi complicado, porque fiquei na dúvida: ‘Será que a Virgínia gosta mesmo de mim ou não gosta?’. Mas é porque o povo fica falando mesmo, tudo o que engaja o povo fica falando e já esperava, mas agora está tudo bem. A mídia já aquietou de fazer rivalidade e vai conviver a vida inteira. Para que ter rivalidade? O povo criou e não é verdade”, encerrou a ex-BBB, recebendo apoio do namorado.

“É família, não adianta o povo querer criar essas coisas, sei que é para dar mais ibope, o povo gosta de ver briga, confusão. Não estou nem aí. A Hary entendeu que eram coisas que o povo estava inventando, nada melhor do que a convivência em família, fortalecendo cada vez mais”, decretou.