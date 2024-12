A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidiu soltar Matheus Sales Teixeira Bandoli Vieira e Walter Vieira, nesta terça-feira (10/12). Eles são sócios do laboratório PCS Lab Saleme, envolvido nos exames que liberaram órgãos contaminados com o vírus HIV, causador da Aids, para transplante.

A informação foi confirmada ao Metrópoles pelo advogado da dupla, Afonso Destri, na noite desta terça. O defensor ainda aguardava a certidão de julgamento e a expedição de alvarás de soltura. O laboratório foi envolvido em um escândalo com resultados de falsos negativos para HIV. Seis pacientes da rede estadual foram contaminados com o vírus causador da Aids devido a órgãos infectados que foram usados em transplantes. O estabelecimento particular de saúde que realiza exames foi interditado por causa dos problemas. Depois que os casos envolvendo os órgãos de transplantes vieram à tona, outros erros do laboratório se tornaram público. Um deles é de uma jovem que realizou um exame em 2022 para confirmar uma gravidez. O resultado pela internet informava gravidez. Quando retirou o documento pessoalmente, a informação era de que a mesma não estava gestante. Apesar disto, meses depois uma ultrassom, em outro estabelecimento, constatou a gravidez. Uma jovem grávida de Nova Iguaçu (RJ) fez um exame de Fator RH em 2022 e o resultado foi O Negativo. Preocupada com a necessidade de tomar uma injeção de imunoglobulina, foi surpreendida quando sua mãe informou que ela, desde criança, era RH O Positivo. A versão da mãe foi confirmada em novos exames em outros laboratórios.