Homem acusado de matar adolescente de 16 anos em Rio Branco é preso pela Polícia Militar

Leandro da Silva Rodrigues, 37 anos, foi preso na própria residência na noite deste domingo (8), localizada na Rua Guilhermino Bastos, no bairro Triângulo, no Segundo Distrito de Rio Branco. Ele é acusado e réu confesso de ter matado, com várias facadas, a adolescente Geovana Souza de Silva, de 16 anos, em via pública, na madrugada deste sábado (7), no cruzamento da Travessa Coral com a Rua Beija-Flor, no bairro Areal, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os militares do 2° Batalhão estavam em diligência desde a madrugada deste sábado para prender Leandro, que foi visto por testemunhas matando a adolescente.

Após a polícia receber informações, fez um cerco na casa de Leandro, mas ele tentou fugir pulando no muro, porém, acabou sendo capturado pelos PMs.

Leandro já tinha uma medida protetiva para não se aproximar de Geovana, pois, segundo o documento, o acusado já havia agredido fisicamente e tentado matar a vítima várias vezes.

Ele ainda tem passagens por roubo e furtos e, pelo menos seis vezes, esteve preso no Presídio Francisco de Oliveira Conde.

Ele foi levado à Delegacia de Flagrantes (Defla) e depois encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). Um juiz emitiu um mandado de prisão em desfavor de Leandro e ele deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (9).

Relembre o caso

A adolescente Geovana Souza de Silva, de 16 anos, foi vítima de feminicídio em via pública na madrugada deste sábado (7), no cruzamento da Travessa Coral com a Rua Beija-Flor, no bairro Areal, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Geovana, apesar de ter apenas 16 anos, já vivia em situação de rua e também maritalmente com uma pessoa identificada como Leandro, que teria sido o autor das facadas que vitimaram a adolescente. Um golpe acertou as costas, e outro atingiu o peito da vítima, que ainda chegou a correr para fugir do marido, mas caiu sem vida no meio da rua. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A testemunha que presenciou a briga do casal e também o feminicídio acionou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico 08 para os primeiros atendimentos. Em seguida, foi enviada a unidade de suporte avançado, mas, ao chegar ao local, os profissionais apenas puderam atestar a morte de Geovana.

Policiais militares do 2° Batalhão foram acionados, colheram informações e iniciaram diligências para localizar o autor do homicídio, mas, até o momento, ninguém foi preso.

A área foi isolada pelos policiais militares, que solicitaram a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também estiveram no local para coletar as primeiras informações. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia conversou com Lindaura Inácio de Souza, avó de Geovana, confirmou que a neta, de 16 anos, vivia em situação de rua e mantinha um relacionamento abusivo com Leandro.