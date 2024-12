Homem é morto com tiro na cabeça após ter casa invadida em bairro de Rio Branco

Clemilton Gomes da Silva, de 48 anos, foi morto com um tiro na cabeça após ter sua casa invadida na madrugada desta quinta-feira (9). O crime ocorreu na rua Sargento Marciel, na quadra 17D, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, a esposa da vítima ouviu um disparo de arma de fogo por volta das 3h30. Já às 5h, ao sair para a área da residência, encontrou o marido caído e ensanguentado. Imediatamente, ela acionou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, mas, ao chegar, os socorristas apenas constataram o óbito de Clenilton.

Policiais militares isolaram a área e chamaram a perícia criminal e os auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi levado ao IML para a realização de exames cadavéricos.

Segundo relato da esposa à polícia, Clenilton estava na área externa da casa usando entorpecentes quando foi surpreendido por um homem que se aproximou e efetuou o disparo fatal. A mulher afirmou que, no momento do crime, estava dormindo. Apesar de ter acordado ao ouvir o tiro, ela estava sonolenta e acabou voltando a dormir antes de verificar o ocorrido.

A polícia informou que Clenilton havia sido expulso de sua residência anteriormente por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, mas decidiu permanecer no local. Essa resistência pode ter motivado sua execução, segundo as primeiras investigações.