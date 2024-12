Homem é morto pela PM na frente da mãe: “Estão matando meu filho”

Um homem de 24 anos foi morto a tiros pela Polícia Militar na favela do Dique do Sambaiatuba, em São Vicente, no litoral paulista, na noite de domingo (8/12). Vinicius Fidelis Dos Santos de Brito foi levado para o Pronto Socorro Central da cidade, mas chegou sem vida no local

Segundo o registro da ocorrência, ele foi alvo de disparos de fuzil calibre 556 e pistola .40. Pelo menos cinco policiais militares estão envolvidos na ocorrência. Os agentes afirmam que Vinicius teria atirado contra a equipe e outros quatro suspeitos teriam fugido.

Não houve perícia no local. Os PMs afirmaram que não havia segurança para que a equipe da Polícia Científica chegasse até o local.

Uma testemunha registrou em vídeo o momento em que um policial impede Rosemeire Aparecida, mãe de Vinicius, de se aproximar do filho, que estaria em uma casa. Não fica claro se no momento ele já estaria morto.

“Pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Eu sou a mãe dele, deixa eu entrar. Que que é isso? Estão matando meu filho”, diz a mulher, enquanto um policial pede para que ela entre em um portão do outro lado da viela.

Após um som de disparo, a pessoa que faz a filmagem diz “agora matou”. Na sequência, um policial parece jogar um explosivo para que a mulher se afaste.

Assista:

No boletim de ocorrência, os policiais militares disseram apenas que, enquanto a ambulância levava Vinicius ao pronto-socorro, moradores jogaram pedras no veículo. Como resposta, os PMs teriam disparado munição química para dispersar as pessoas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que as circunstâncias da morte são apuradas. As imagens em que a mãe de Vinicius aparece desesperada estão sendo analisadas, diz a pasta.