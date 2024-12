Homem é preso em Rio Branco com arma de fogo furtada em Porto Velho

John Nanderson Silva, de 27 anos, foi preso acusado de porte ilegal de arma de fogo na tarde desta sexta-feira (20), na rua Praia do Jordão, no loteamento Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de Policiais Militares do grupamento tático do 2° Batalhão, eles realizavam patrulhamento preventivo e ostensivo no bairro Taquari, quando foram informados por moradores que dois homens em uma motocicleta modelo Yamaha, de cor vermelha, estariam rondando o bairro e fazendo gestos alusivos à facção “Bonde dos 13” antes de fugirem em alta velocidade.

De posse da denúncia, os militares redobraram a atenção e conseguiram localizar a casa pela qual os suspeitos estariam à procura. Ao observarem por um espaço aberto no muro, visualizaram um indivíduo com um revólver na mão. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou escapar da abordagem, correndo para dentro da casa.

Os militares o seguiram, realizaram a abordagem e encontraram em sua cintura um revólver calibre .38 com seis munições intactas.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão. Ao verificarem o registro da arma de fogo, os policiais constataram que ela havia sido furtada de uma empresa de segurança na cidade de Porto Velho, no Estado de Rondônia. Tanto John quanto a arma foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para que fossem tomadas as medidas cabíveis.