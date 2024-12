Homem é preso em Sena Madureira com dez pacotes de cocaína

A Polícia Militar do Acre (PMAC) vem intensificando cada vez mais o combate ao tráfico de drogas na cidade de Sena Madureira. Nesse âmbito, mais um acusado de tráfico foi preso em flagrante nesta terça-feira (10).

A ocorrência se deu na estrada Juruá, proximidades de uma cerâmica no município. Um suspeito foi abordado e, com ele, os agentes encontraram dez pacotes de cocaína. No momento, ele não esboçou reação.

Em face do flagrante, o infrator foi encaminhado para a Unidade de Segurança pública para os procedimentos de praxe.