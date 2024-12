Homem encontrado morto na BR-364 estaria roubando na região; corpo tem marcas de tiros

Por volta das 20h de sábado (14 de dezembro), foi registrada uma ocorrência de tentativa de roubo na BR-364, km 38, sentido Sena Madureira a Rio Branco, na entrada do ramal do Ouro.

De acordo com informações contidas na geração da ocorrência, dois homens tentaram roubar algumas pessoas no local, porém, um dos suspeitos da tentativa de roubo estava caído na margem da rodovia, provavelmente sem vida.

A PM foi ao local e observou que, em frente à entrada do ramal do Ouro havia um homem, aparentemente sem sinais vitais, caído na lateral da BR. A área foi isolada e a perícia compareceu ao local e realizou os trabalhos periciais.

Segundo a Polícia Técnica, o homem estava com lesões decorrentes de atropelamento pelo corpo, além de duas perfurações provenientes de disparo de arma de fogo na cabeça. Não foram localizadas cápsulas nem estojos, tampouco arma de fogo no local. Havia um martelo na área isolada pela polícia, todavia, segundo o perito, não se sabia, até aquele momento, se tal objeto foi utilizado no crime.

De acordo com relatos de pessoas que foram encontradas nas proximidades do ocorrido, dois homens tentaram roubar o motorista de um carro na entrada do ramal do Ouro, porém o condutor conseguiu sair rapidamente com seu veículo. Em seguida, de posse de uma arma de fogo, tipo revólver, um dos suspeitos tentou roubar outro homem que estava a pé, também na entrada do mesmo ramal, todavia, a vítima correu, adentrando ao ramal, sendo perseguida brevemente, porém não o alcançou e o suspeito retornou em direção à rodovia. Logo em seguida, ouviram um barulho de atropelamento, mas não ouviram estampidos de disparo de arma de fogo.

A Polícia Militar realizou diligências em busca de mais informações para fins de esclarecer o ocorrido, bem como localizar o outro envolvido, todavia, não obteve êxito.

O corpo foi removido pela equipe da Polícia Técnica para Sena Madureira e até o encerramento da ocorrência não havia sido identificado.