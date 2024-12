Homem mata esposa e tira a própria vida no interior do MT

Uma mulher de 45 anos foi morta pelo seu esposo na madrugada dessa segunda-feira (23/12), em Paranatinga (MT).

De acordo com as informações, o suspeito, identificado como José Altair de Oliveira, 47, tirou a própria vida logo depois, sendo encontrado em uma região de mata em Primavera do Leste (a 243 km de Cuiabá).

A vítima, identificada como Marli Alves, foi encontrada morta dentro de sua residência por volta das 4h55. Ela deixou um filho de oito anos.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito teria ligado para a babá do filho deles, confessando o crime e pedindo que ela fosse cuidar da criança. Ele teria fugido em uma motocicleta vermelha.

O local do crime foi isolado para Perícia.

A Polícia Civil investiga o crime.