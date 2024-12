Homem morre ao se engasgar com enroladinho de salsicha em padaria

Um homem de 37 anos morreu ao se engasgar com um enroladinho de salsicha em uma padaria. O caso aconteceu em Goiânia (GO), nesta terça-feira (3/12).

O dono do estabelecimento, Thiago Rocha de Sousa, relatou que a vítima entrou na padaria aparentemente embriagado, pedindo alimento, e um cliente comprou o salgado para ele. A padaria fica localizada na Avenida Circular, no Setor Pedro Ludovico.

O proprietário explicou que o homem aguardava atendimento e, ao chegar no balcão, colocou o salgado inteiro na boca. Após ingerir o alimento de uma vez, o homem se engasgou e os funcionários do estabelecimento não conseguiram realizar as manobras cardiorrespiratória para reanimar a vítima.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM), acionado pela mãe do proprietário, relatou que, ao chegar no local, o homem já estava inconsciente há cerca de 10 minutos.

O homem foi socorrido pelos brigadistas, que tentaram reanimá-lo por cerca de 30 minutos, mas ele não resistiu e morreu. Até a última atualização desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido revelada.

A corporação explicou que, apesar da ocorrência ter sido registrada como “engasgamento”, não se pode descartar a hipótese de infarto agudo do miocárdio. A perícia vai apontar qual foi a causa da morte.

Casos frequentes pelo Brasil

Neste último domingo (1º/12), um homem de 43 anos morreu após se engasgar com um pedaço de pão, no bairro São Geraldo, em Arcoverde, Sertão de Pernambuco (PE).

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso e diz que o homem chegou a dar entrada em uma unidade hospitalar local. Entretanto, faleceu no hospital.