Homem morre após ser arrastado por enxurrada no Sul de Minas

Um homem, de 78 anos, morreu após o carro em que ele estava ser arrastado pela enxurrada na zona rural de Nepomuceno, no Sul de Minas Gerais, nesse sábado (28). Uma segunda vítima, de 54, também estava no veículo, mas foi resgatada com vida.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e encontrou o motorista vivo e o passageiro já sem vida. À guarnição o condutor contou que foi surpreendido por uma enxurrada que encobriu completamente a via.

Ele ainda relatou que os dois decidiram abandonar o veículo, mas foram arrastados pela força da água. O condutor conseguiu se agarrar a uma árvore e, após o nível da água diminuir, localizou o passageiro.

No local, os bombeiros isolaram a área e prestaram apoio ao motorista e aos familiares que já se encontravam próximos. A perícia técnica foi acionada para os procedimentos necessários.