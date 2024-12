Homem morto em ataque de facção era trabalhador e havia se tornado pai há quatro dias

Um ataque de facção criminosa que deixou uma pessoa morta e outra ferida na noite desta sexta-feira (20), no Residencial Rosa Linda, no Segundo Distrito de Rio Branco. Adriano Souza de Andrade, de 26 anos, foi brutalmente assassinado enquanto estava em sua residência, com vários tiros disparados em sua direção.

A tragédia ocorreu em frente à esposa de Adriano, que acabara de dar as boas-vindas ao primeiro filho do casal, nascido há apenas quatro dias.

Adriano, que trabalhava como repositor de mercadorias em um mercado da cidade, havia acabado de chegar em casa, animado pela chegada de seu filho, quando foi surpreendido pelos criminosos.

Os bandidos, cerca de seis homens armados com apoio de dois comparsas em uma motocicleta, invadiram a residência e o executaram. A vítima estava sentada em uma cadeira no terreno de sua casa e não teve chance de defesa.

Saiba mais: Homem é executado e outro fica ferido em ataque brutal no Residencial Rosa Linda

O ataque foi uma ação rápida e simultânea a outro ocorrido na mesma noite, na Rua Céu Azul, onde Lenílson Pereira da Costa Gomes, de 27 anos, também foi atingido por um disparo, mas sobreviveu. Apesar da gravidade dos ferimentos, Lenílson recebeu atendimento médico e foi estabilizado, mas Adriano não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O crime, que teria sido motivado por uma disputa entre facções criminosas, chocou a comunidade local, uma vez que tanto Adriano quanto Lenílson eram trabalhadores e não tinham envolvimento com o crime organizado. A polícia ainda está investigando o caso, com o apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Adriano deixa sua esposa e filho recém-nascido, além de amigos e familiares que lamentam profundamente a violência que tirou a vida de um jovem trabalhador.