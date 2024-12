Homem que estava sendo ameaçado por facção é assassinado com vários tiros em via pública

Djonleno Gonçalves de Queiroz, de 37 anos, conhecido como John Lenon, foi executado a tiros na noite desta quinta-feira (12), em via pública no bairro José Moreira, no município de Brasiléia, interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, John Lenon estava caminhando em via pública quando foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta. O garupa desceu, de posse de uma arma de fogo, e atirou várias vezes contra a vítima, inclusive na cabeça. John Lenon não teve chance de correr e caiu já sem vida. Após a ação, os assassinos fugiram do local na moto.

Populares acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, mas, ao chegar, os socorristas apenas constataram o óbito de John Lenon.

Policiais militares isolaram a área e acionaram a perícia criminal e os auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi levado ao IML em Rio Branco para exames cadavéricos.

De acordo com informações da polícia, John Lenon estava sendo ameaçado de morte por uma facção criminosa. Cerca de quatro anos atrás, ele morava no bairro Alberto Castro e estava bebendo com um colono nessa residência. Ao sair para buscar mais bebidas, dois homens chegaram em um carro de aplicativo e mataram o colono. No entanto, o alvo era John Lenon.

Na época do crime, o caso foi investigado pela delegada Carla Ivane, e resultou na prisão de todos os envolvidos, inclusive do motorista de aplicativo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município de Brasiléia.