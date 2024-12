Homem registra filha com nome de princesa da Disney sem a mãe saber

Um pai viralizou nas redes sociais após registar a filha com o nome de princesa da Disney e, detalhe, sem avisar a mãe. O caso viralizou nas redes sociais no início deste mês e divertiu os internautas.

No post, que está com mais de 3,5 milhões de visualizações, a mãe, que se chama Luiza, diz: “Se um dia você tiver um filho e o pai for registrar, vá junto”, com a imagem da certidão de nascimento da criança, que foi registrada como: “Moana Sophie Bernardon de Almeida”. Na legenda, ela conta que combinaram em colocar apenas Sophie, mas que pelo menos ele não retirou o nome escolhido por ela.

O nome é de uma personagem de um filme da Disney, chamado “Moana – Um Mar de Aventuras”, de 2016. Em dezembro deste ano, uma sequência do longa foi lançado e já arrecadou R$ 4,3 bilhões ao redor do mundo.

Os internautas viram com humor a situação. “Pior que ficou tão lindo”, disse um perfil. “Prazer, Ariel (pelo mesmíssimo motivo kkkkk meu pai amava o desenho ‘A Pequena Sereia'”, contou outro. “Será que dá pra por Rapunzel?”, brincou outra.